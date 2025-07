Capgemini Schweiz beruft neuen Geschäftsführer

Martin Weis ist neuer CEO von Capgemini Schweiz. Er hat sein Amt per 1. Juni angetreten, wie der Konzern mitteilt. Weis löst damit Guido Kamann ab, der die Schweizer Geschäftsführung seit 2019 innehatte und den Consultant verlassen hat.

Mit Weis gewinne Capgemini einen Experten "mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Unterstützung von Kunden bei der Implementierung digitaler Plattformen, der Verbesserung der Kundenerfahrung durch Shared Services, der Bereitstellung strategischer Beratung und im Einsatz fortschrittlicher Lösungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz", so die Mitteilung.

Zuletzt war Martin Weis Geschäftsführer von Infosys Consulting und verantwortlich für die Märkte in Deutschland und der Schweiz. Bei Infosys leitete er zudem den Bereich "AI Experience". Zu seinen früheren Karrierestationen gehören unter anderem McKinsey und EY.

"Ich bin zuversichtlich, dass Martin uns dabei helfen wird, unsere Präsenz in der Region zu stärken“, sagte Marco Perovani, CEO der Europa-Cluster Business Unit von Capgemini, in der Mitteilung. "Ich möchte seinem Vorgänger Guido Kamann für seinen Beitrag in der Führung von Capgemini in der Schweiz danken und ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Vorhaben wünschen."

Der neue Geschäftsführer erklärte: "Schweizer Organisationen befinden sich in einer entscheidenden Phase ihrer dualen Transformation zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit." Er freue sich darauf, für Kunden in Branchen wie Life Sciences, Konsumgüter und Banking einen "greifbaren Mehrwert" zu schaffen.