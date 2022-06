CEO-Wechsel bei der Bug-Bounty-Plattform Gobugfree

Bei der Schweizer Bug-Bounty-Plattform Gobugfree gibt es einen Führungswechsel. Pawel Kowalski, der bisherige CEO, gibt sein Amt ab und will sich in Zukunft als Chief Product Officer auf die Produktentwicklung konzentrieren, was seine eigentliche "Leidenschaft" sei, teilt Gobugfree mit.

Die Zeit des Aufbaus sei "intensiv" gewesen, so Kowalski. Mittlerweile habe das Unternehmen eine Community von rund 700 Sicherheitsexperten rund um den Globus aufgebaut und eine neue Dienstleistung auf den Markt gebracht, mit der schon namhafte Kunden gewonnen werden konnten.

Sein Nachfolger als CEO heisst Phil Huber. Er war Mitgründer von PlaceB und mehrere Jahre CFO des E-Commerce-Unternehmens, das digitalisiertes Selfstorage anbietet. Zuletzt habe er Projekte im Bereich FTTH-Rollout für Salt und Sunrise geleitet, so Gobugfree. Huber habe mehreren Startups beim Aufbau geholfen und Erfahrung im Finanzmanagement von KMU.