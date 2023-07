China brummt Ant Group und Tencent hohe Strafen auf

Der Streit zwischen den chinesischen Aufsehern und der chinesischen Technologiefirma und Alibaba-Tochter Ant Group scheint ein Ende zu finden. China belegte das Unternehmen mit einer Strafe von 7,12 Milliarden Yuan, wie die chinesische Zentralbank in Chongqing mitteilte. Das sind umgerechnet rund 880 Millionen Franken. Gleichzeitig hat die Behörde gemäss Berichten die Schliessung des Krankenversicherungsdienstes Xianghubao angeordnet.

Alibaba hält ein Drittel der Ant-Anteile. Der Ant Group wurden Verstösse gegen Gesetze in den Bereichen Versicherung, Investitionen, Geldwäsche und mehr vorgeworfen. Mit der Busse könnte Ant den jahrelangen regulatorischen Ärger womöglich beilegen, sodass sich für die Alibaba-Tochter wieder Perspektiven für Wachstum und den ehemals geplanten Börsengang eröffnen. Dieser war im Jahr 2020 von den Aufsehern gestoppt worden.

Neben Ant wurden weitere Firmen in China gebüsst, darunter auch die Finanzplattform Tenpay des chinesischen Technologiekonzerns Tencent. Das Unternehmen erklärte, von der People's Bank of China einen Bescheid über eine Geldstrafe in Höhe von 2,9 Milliarden Yuan erhalten zu haben. Laut Medienberichten wurde Tencent mit einer Geldstrafe belegt, weil das Unternehmen einige Aspekte seines Bezahldienstes nicht ordnungsgemäss verwaltet hat.

In den vergangenen rund 2 Jahren sind die chinesischen Behörden gegen die "schlechten Praktiken" mehrerer Unternehmen vorgegangen. Die meisten Probleme hätten die Konzerne behoben, hiess es in der Mitteilung der chinesischen Zentralbank. Die Behörden hatten zuvor erklärt, dass ihre Korrekturkampagne in Bezug auf 14 Plattformunternehmen "im Wesentlichen abgeschlossen" sei und nur noch einige Fragen zu klären seien, schreibt 'The Register'.