Chipmangel: "Das nächste Nadelöhr ist rasch verstopft"

Rund um den Globus läuft ein Rennen um die digitale Souveränität und deren Grundlage: die Produktion von Computerchips. Alleine die USA wollen 280 Milliarden Dollar investieren, China zieht nach und auch Europa plant hohe Investitionen. Chips sind schliesslich nicht nur das Rückenmark der digitalen Infrastruktur, ihre fortschrittlichsten Varianten werden auch für jede digitale Innovation gebraucht – Chancen im Wettrennen um die Vormacht in Künstlicher Intelligenz sind ohne leistungsstarke Rechner undenkbar.

Ab 2019 zeigte sich aber eindrücklich, wie fragil die komplexe Chipindustrie ist. Damals lösten die USA mit Sanktionen gegen chinesische Firmen Hamsterkäufe aus. Im Jahr darauf erzeugte die Pandemie auf einen Schlag eine ungeheure Nachfrage nach Homeoffice- und Gaming-Equipment sowie Heimelektronik. Dazu kamen extreme Wetterereignisse an mehreren Standorten. Diese führten zu Produktionsausfällen, während der Output wegen der Pandemie ohnehin schon geschrumpft war. In Deutschland mussten Automobilwerke ihre Produktion stoppen, Elektrogeräte waren nicht mehr lieferbar. Die ganze Welt stöhnte unter der Knappheit an Chips.

Warum das kaum zu vermeiden war, weiss Julian Kamasa, Forscher am Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich. Zu seinen Schwerpunkten gehören die europäische Sicherheitspolitik sowie neue Technologien. Jüngst hat er zu Mikrochips als Bestandteil der europäischen Souveränitätsstrategie publiziert. Wir haben ihn in seinem Büro besucht.

Herr Kamasa, warum konnten die Produzenten 2021 nicht auf die Chipknappheit reagieren?

In der Pandemie waren Masken auch erst Mangelware, dort konnte man aber einfach Kapazitäten hochfahren. Die Chipindustrie hingegen ist fragil, hoch spezialisiert und globalisiert. Das ist zwar effizient, aber auch sehr anfällig für Krisen, weil die Produktion nicht flexibel erweitert werden kann. Entlang der immensen Lieferketten gibt es viele Engpässe und eine Kette ist bekanntlich nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

Können Sie ein Beispiel nennen?

In einer Produktionsanlage für High-End-Chips stehen rund 500 Geräte, eines davon stammt von ASML. Der niederländische Hersteller hat 30 Jahre in die Entwicklung investiert und ist weltweit der einzige Lieferant für Lithographiemaschinen mit extrem ultraviolettem Licht. ASML selbst zählt aber wiederum 5000 Zulieferer.

Man kann die Komplexität und Abhängigkeiten erahnen.

Bei weniger hochentwickelten Chips sieht es zwar etwas besser aus, aber nicht wesentlich. Auch dort gibt es heikle Prozesse und viele Nadelöhre. In Malaysia gab es lange strenge Corona-Massnahmen, das Land ist aber sehr wichtig in der Verpackung von Chips für die Automobilindustrie. Das führte dazu, dass die Verpackung für den Versand zum Engpass wurde.

Dennoch hat sich die Lage mittlerweile etwas entspannt.

Ja, zum einen hat die Nachfrage nach Heimelektronik und Homeoffice-Equipment stark abgenommen. Zum anderen wurden die Pandemiemassnahmen weitgehend runtergefahren, mittlerweile hat sich auch China von der Zero-Covid-Politik verabschiedet. Man sollte aber nicht vergessen, dass teilweise immer noch grosse Wartezeiten bestehen. Man kann sich keine rosarote Brille aufzusetzen, ein neues Nadelöhr ist rasch verstopft.

Gibt es erfolgreiche Versuche, sich von den Abhängigkeiten zu lösen?

Intel beginnt damit, eine Isolierfolie in das eigene Businessmodell zu integrieren, die als wenig rentables Nebenprodukt eines japanischen Glutamatherstellers vertrieben wurde und 2021 ebenfalls knapp war. In den Know-how- und Kapital-intensiven Bereichen ist die Reduktion von Abhängigkeiten aber praktisch ausgeschlossen. Am deutlichsten wird das am Chipdesign, in dem Apple mit seinen M1- und M2-Chips bekannt ist. Während des Designs arbeitet der Konzern schon eng mit dem Auftragsfertiger zusammen. Es kann sein, dass für so einen Chip sogar eine Fabrik gebaut werden muss, die neuen Prozessen entspricht. Das kann vom Design bis zur Produktion 5 Jahre dauern.

Das heisst, die Marktsituation ist in Zement gegossen?

Grosse Überraschungen dürfen wir im High-End-Segment nicht erwarten. Dieses ist für besonders rechenintensive Prozesse, etwa im Umfeld Künstlicher Intelligenz, zentral. Die Top 5 sind hier Samsung, TSMC, Intel, Qualcomm, SK Hynix sowie mit gewissen Abstrichen Apple. Innerhalb dieser Gruppe gibt es grosse Unterschiede. So sind TSMC und Samsung Intel in der Entwicklung von High-End Chips rund 3 Jahre voraus. Der taiwanesische Konzern TSMC ist für die Auftragsfertigung hochspezialisiert. Das Design stammt dann etwa von Apple, der weitere Prozess vom Testen bis zur Verpackung wird von weiteren Spezialisten übernommen.

Das klingt nach viel spezifischen Knowhow, aber auch nach mehr Komplexität und Abhängigkeiten.

Ja, wir sehen das Modell der Auftragsfertigung vor allem in Südkorea und Taiwan. Auf dem Inselstaat vor China hat sich ein ganzes Ökosystem rund um TSMC gebildet. Der Konzern und sein Produkt haben eine so wichtige Funktion für den Weltmarkt und das Funktionieren der Wirtschaft, dass er auch als "Silicon Shield" gegen chinesische Aggressionen bezeichnet wird. China ist heute direkt und indirekt abhängig von Taiwans Chipindustrie.

Damit sind wir schon mitten in der geopolitischen Auseinandersetzung, die eine Ursache für die jüngste Chipknappheit ist. Wieso agiert China nicht vehementer gegen die USA?

Es besteht ein grosses Ungleichgewicht. Die USA sind führend im Chipdesign, dem wichtigsten Bereich der Innovation für Hardware, Software und geistiges Eigentum. Würde China härtere Restriktionen erlassen, würde das Land wohl noch mehr Knowhow als ohnehin schon verlieren. Die jüngsten Sanktionen der USA zielen nämlich nicht nur auf Hard- und Software, sondern in besonderem Masse auf das menschliche Knowhow. Der Technologietransfer aus den USA nach China soll im High-End-Chip-Segment vollumfänglich unterbunden werden.

Was bedeutet die Auseinandersetzung für die Schweiz?

Die EU und die USA rücken im Rahmen des US-EU Trade and Technology Councils näher zusammen. Die Schweiz müsste dringend klare Verhältnisse schaffen, damit sie in Zukunft nicht als Drittstaat und Bittsteller dasteht, sollte es zu einem richtig starken transatlantischen Schulterschluss kommen. Auch hierzulande haben Firmen unter der Chipknappheit gelitten, bis heute sind wir aber nicht auf eine erneute Krise vorbereitet.

Der Verband Swissmem hat kürzlich reagiert und den Industriesektor Semiconductors gegründet. Laut deren Angaben zählt die Schweiz 100 Firmen mit rund 15'000 Beschäftigte im Bereich. Ist das nicht zu hoch gegriffen?

Das dürften grösstenteils Zulieferer der komplexen Lieferketten sein. Zum Beispiel VAT, Inficon und Comet, die in den letzten Jahren rekordhohe Einnahmen meldeten. Daneben gibt es einige Spezialisten, etwa für GPS-Systeme oder den Energiesektor. In Genf hat mit ST Microelectronics zudem der umsatzstärkste europäische Chiphersteller seinen Hauptsitz. Die Firma hat aber keine Werke in der Schweiz und ist in französisch-italienischem Besitz.

Das wird nicht reichen, um einen eigenen Pol im Kampf um knappe Chips zu bilden.

Eine Stabilisierung der Beziehungen mit der EU wäre die günstigste Industriepolitik für die Forschung – etwa im Umfeld von Horizon Europe – und für unseren Hochtechnologiesektor. Man könnte auch über Pflichtlager nachdenken, in die neben Café auch gewisse technische Komponenten für die kritische Infrastruktur gehören. Das kann man dynamisch an die technologische Entwicklung anpassen und es wäre auch gar nicht so teuer: gefehlt haben 2021 nämlich vor allem billige Komponenten.