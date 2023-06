Chocolatier Läderach verliert globalen IT-Chef

Wie inside-it.ch erfuhr, hat Remo Gisler den Schweizer Chocolatier verlassen. Gisler stiess im Februar 2022 zum Unternehmen und bekleidete zuletzt die Position des "Global Head of Digital, IT und Portfolio". Die Medienstelle der Firma bestätigt den Weggang. Gisler habe sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen.

Remo Gisler (links) und Michael Hasler.

"Der Rekrutierungsprozess für eine Nachfolge läuft bereits. Die Rolle des Leiters IT wird aktuell interimistisch verantwortet", schreibt Sprecherin Stefanie Merlo. Anstelle von Gisler übernimmt vorübergehend Michael Hasler, der seit 2017 "Global Head of IT" des Unternehmens ist und dessen Vorgesetzter Gisler war.

Weitere Auskünfte, wie etwa die Gründe von Gisler für den Weggang, wollte Chocolatier Läderach nicht erteilen.

Läderach beschäftigt rund 1700 Mitarbeitende in 16 Ländern. Die Firma bietet Spezialitäten in rund 80 eigenen Chocolaterien und betreibt zwei Fabriken.