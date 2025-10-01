Claude Sonnet wird viel "ausdauernder"

Anthropic hat sein neuestes generatives KI-Sprachmodell Claude Sonnet 4.5 veröffentlicht. Dies sei sein bisher mächtigstes KI-Tool, so der Entwickler, und habe insbesondere verbesserte Software-Entwicklungsfähigkeiten.

Unter anderem, so Anthropic, könne Sonnet nun sehr lange an komplizierten Software-Projekten arbeiten. Man habe das Modell bei internen Tests mehr als 30 Stunden lang an einer komplexen, aus vielen Teilschritten bestehenden Entwicklungsaufgabe arbeiten lassen können.

Für nicht-KI-Spezialisten tönt dies eigentlich nicht sehr beeindruckend. Sonnet ist schliesslich eine Maschine, und eine Maschine wird ja nicht müde. Laut Experten werden bisherige KIs aber nach längeren Arbeiten am gleichen Projekt zunehmend "verwirrt". Nach einigen Stunden würden sich im Laufe der Zeit gemachte Fehler akkumulieren und die sogenannten Kontext-Fenster, eine Art Memory für die Modelle, überfüllen, so dass die KIs schliesslich inkohärent werden.

Mit Claude Sonnet 4.5 hofft Anthropic vermehrt zahlende Kunden aus dem Bereich der Softwareentwicklung zu gewinnen. Zu diesem Zweck hat das neue Modell auch eine Reihe von neuen Features und zwei neue Zusatztools erhalten, Claude Code 2.0 und Claude Agent SDK. Claude Code 2.0 ist ein über Kommandozeilen gesteuerter KI-Agent. Mit Claude Agent SDK sollen Entwicklerinnen und Entwickler eigene Agenten erstellen können.

Zu den neuen Features gehört die Möglichkeit, direkt im Chatfenster von Claude Code ausführen zu lassen und Files zu kreieren. So können User laut Anthropic beispielsweise Tabellen und andere Dokumente erstellen, ohne den Chat verlassen zu müssen.