Customize baut Geschäftsleitung aus

Der Winterthurer Service-Integrator Customize hat Marcel Bättig zum Managing Partner ernannt. Mit ihm soll die Geschäftsleitung ab September 2022 erweitert werden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Dank der Eröffnung von 2 Niederlassungen in Sursee und Basel habe die Firma "ein entsprechendes Wachstum" an den Tag legen können.