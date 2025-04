CVE-Programm erhält doch wieder Geld

Die Vorgänge rund um die Schwachstellen-Datenbank und das CVE-Programm erinnern an das Hin- und Her der US-Regierung bei den Zöllen. Deutlich weniger aufsehenerregend für die allgemeine Öffentlichkeit natürlich, aber für die Security-Szene ist das Fortbestehen des Programms eine grosse Sache.

Gestern wurde bekannt, dass die US-Security-Behörde CISA vor wenigen Tagen die Verträge mit der Non-Profit-Organisation Mitre, die das CVE-System betreibt, aufgelöst hat. Damit wäre die Finanzierung des CVE-Programms beendet worden. Nun hat sie einen Rückzieher gemacht. Laut einem Vertrag, der in der Nacht auf heute auf der Regierungswebsite Usaspending aufgetaucht ist, wurde die Finanzierung bis zum 16. April 2026 verlängert . Das Department of Homeland Security, zu dem die CISA gehört, sichert Mitre mindestens 20 Millionen Dollar zur Weiterführung des Programms zu.

Das ist schön und gut. Aber wie bei den Zöllen, wo man nicht weiss, was nach dem Ablaufen der 90-Tage-Gnadenfrist passiert, weiss man auch nicht, wie es in einem Jahr für das CVE-Programm weitergeht. Internationale Alternativen, die nicht von den Launen der Trump-Administration abhängig sind, tun daher Not. Unter anderem versucht die vorgestern in aller Eile gegründete CVE Foundation , eine Industrieallianz oder eine finanzkräftige Stiftung auf die Beine zu stellen, die die längerfristige Finanzierung sichert.