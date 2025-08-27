Cyber-Lernportal der Armee braucht mehr Geld

Abo
Nach 20 Jahren: SBB verabschiedet sich von Citrix
Die Bundesbahnen wollen eine zukunftsfähige Nachfolgelösung für ihre bisher Citrix-basierte Server-Based-Computing-Plattform.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Die Bundesbahnen wollen eine zukunftsfähige Nachfolgelösung für ihre bisher Citrix-basierte Server-Based-Computing-Plattform.
Die Gemeinden Eggersriet, Flawil und Häggenschwil sowie die Städte Gossau und Wil wollen ihre Computer-Clients erneuern. Für eine Beschaffung spannen sie zusammen.
Der Kanton Genf hat eine neue Wirtschaftsstrategie ausgearbeitet. Sie definiert die digitale Wirtschaft als aufstrebenden Sektor.
Die Finanzkontrolle sieht beim IT-Projekt der Arbeitslosenversicherung Fortschritte und geht mit "vorsichtigem Optimismus" von einer erfolgreichen Einführung aus.