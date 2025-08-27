Cyber-Lernportal der Armee braucht mehr Geld

27. August 2025 um 11:42
Abo
image
Foto: Sparc / Schweizer Armee

Über eine Online-Lernplattform können sich IT-affine Jugendliche in der Schweiz für den Dienst im Bereich Cyber Security der Armee empfehlen. Das Portal ist aber noch nicht fertig.

Für die vordienstliche Ausbildung Cyber betreibt die Schweizer Armee eine Lernplattform. Sie wurde seit 2022 unter anderem von dem Beratungsunternehmen Consulteer entwickelt. Geplant war, dass auch das Kommando Cyber hilft. Es besitzt jedoch nicht genügend interne Ressourcen, weshalb nun Consulteer nochmals einspringen muss.
