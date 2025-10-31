Das BIT beschafft sich eine Automatisierungsplattform

Abo
Basel-Stadt holt sich SAP-Unterstützung
Die Personallösungen des deutschen Anbieters benötigen offenbar mehr Ressourcen in der kantonalen Informatik. Smahrt Consulting soll in den nächsten fünf Jahren unterstützen.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Die Personallösungen des deutschen Anbieters benötigen offenbar mehr Ressourcen in der kantonalen Informatik. Smahrt Consulting soll in den nächsten fünf Jahren unterstützen.
Während der Wechsel auf ein neues ERP-System geklappt hat, muss die Ablösung von SAP Stäfa noch warten. Das Migrationsprojekt wird abgebrochen und neu ausgeschrieben.
In einem Brief an die Bundeskanzlei fordert Thomas Süssli eine Private-Cloud-Lösung für die Armee.
Eine gemeinsame Untersuchung von Correctiv Schweiz und der Stiftung "Zugang für alle" zeigt gravierende Defizite bezüglich digitaler Barrierefreiheit – trotz gesetzlicher Verpflichtung und technischer Standards.