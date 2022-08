Das Schweizerische Nationalmuseum sucht erstmals eine Leitung Digitale Transformation

Das Schweizerische Nationalmuseum (SNM) vereint unter seinem Dach das Landesmuseum in Zürich, das Forum Schweizer Geschichte in Schwyz und das Château de Prangins in Prangins (VD). Dazu kommt noch ein Sammlungszentrum in Affoltern am Albis. Das SNM möchte "in den nächsten Jahren einen grossen digitalen Transformationsprozess anstossen, Innovationen ermöglichen sowie damit verbundene Veränderungen fördern", heisst es in einer neuen Stellenausschreibung. Gesucht wird darin eine Leitung "Digitale Transformation und Innovation".

Der neue Leiter oder die neue Leiterin werde Mitglied der Geschäftsleitung und dem neu geschaffenen Bereich "Digitale Transformation und Innovation" vorstehen. Hinzu komme die Leitung der Abteilungen Informatik und Marketing & Kommunikation mit aktuell 20 Mitarbeitenden.

Auf unsere Anfrage bestätigt die SNM-Medienstelle, dass es sich um eine neu geschaffene Leitungsposition handle. Auch die Museumswelt befinde sich mitten im digitalen Wandel. "Dieser beeinflusst sämtliche Prozesse und Tätigkeiten des SNM. Wir möchten diese Veränderungsprozesse aktiv gestalten. Die neue Stelle soll dies sicherstellen."

Konkret werde die Leitung unter anderem für den Ausbau der internen Kommunikation und die Begleitung der Mitarbeitenden beim Change sowie die Weiterentwicklung der Digitalstrategie des SNM verantwortlich sein. Weiter zum Aufgabenbereich gehören die Erneuerung des Sammlungsmanagementsystems und der Aufbau einer neuen Architektur der Point-of-Sale-Services und -Systeme.

Aktuell gebe es eine separate IT-Leitung und eine separate Leitung der Abteilung Marketing & Kommunikation. Dies würden weiterbestehen und mit der neuen Führung zusammenarbeiten. "Zusätzliche wird eine Abteilung 'Geschäftsentwicklung und Innovation' geschaffen, die schwerpunktmässig für die Identifikation von neuen Projekten, das Portfolio-Management und die Umsetzungsplanung zuständig sein wird", so die Medienstelle. Für die Leitung dieser Abteilung sei im Moment eine weitere Stelle vorgesehen, deren Profil dann durch das gesuchte neue Geschäftsleitungsmitglied erstellt werden soll.