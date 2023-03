Datenklau bei Acronis: "Ein Breach ist ein Breach"

"Ich war gelangweilt", begründet ein User in einem Breachforum eine Veröffentlichung. Diese hätte es in sich haben können. Schliesslich ist ein grosser IT-Security-Anbieter betroffen: Acronis, dessen Hauptsitz offiziell in Schaffhausen liegt. Der gelangweilte Hacker veröffentlichte in einem Paket von 12 Gigabyte nach eigenen Angaben unter anderem Zertifikate, Logfiles, Skripte und Filesystemarchive der Firma.

Das Paket kann man aus dem Forum herunterladen, der Inhalt scheint aber nicht besonders brisant. "Um ehrlich zu sein, ist das Leck nicht wirklich interessant. Aber hey, ein Breach ist ein Breach", schreibt der Hacker. Für Acronis ist die Geschichte also vor allem peinlich, wie es den Eindruck macht. Der Konzern bietet Lösungen für Backup, Disaster Recovery, Antivirus und Endpoint Protection Management.

Umgehend meldete sich Kevin Reed, der IT-Sicherheitschef von Acronis, zu Wort. Auf Linkedin stellte er klar, dass die Daten aus einem einzigen Kundenkonto stammen sollen. "Unsere bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass die Zugangsdaten eines einzelnen Kunden, der Diagnosedaten an den Acronis-Support hochgeladen hat, kompromittiert wurden. Wir arbeiten mit diesem Kunden zusammen und haben den Zugang zu seinem Konto gesperrt", teilt er mit.

Es seien kein anderes System oder weitere Zugangsdaten betroffen und es gebe auch keine Hinweise auf Daten, die nicht aus dem Account des einen Kunden stammen. Sein Team sei dennoch in höchster Alarmbereitschaft und man habe die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet, so Reed.

Acronis hat sich mit seinem offiziellen Account auf Twitter ebenfalls zu Wort gemeldet. Es seien keinerlei Acronis-Produkte vom Vorfall betroffen, schreibt der Konzern. Der Tweet endet mit den Worten: "Updates folgen nach Bedarf."