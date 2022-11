Dell zeichnet Schweizer Partner aus

Auch dieses Jahr hat der US-Konzern Dell seine Partner des Jahres ausgezeichnet. 2022 wurden Partner-Awards in 11 Kategorien vergeben. In einem Linkedin-Post bedankt sich Schweiz-Chef Frank Thonüs für "die fantastische Zusammenarbeit, die harte Arbeit und die Unterstützung, um das Geschäft von Dell voranzutreiben und unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen".

Die Gewinner der "Switzerland Partner Awards 2022" sind:

Im Sommer erklärte der Konzern, die Dell-Partner hätten in den 12 Monaten Aufträge mit einem Volumen von insgesamt 60 Milliarden Dollar abgewickelt. "Das ist so viel wie noch nie in der Geschichte von Dell Technologies", sagte die globale Vertriebschefin Rola Dagher zu 'CRN'. Insbesondere die Channel-Umsätze in den Bereichen Storage und Server seien deutlich gewachsen.