Der Mitgründer und Co-CEO von Atlassian tritt zurück

Scott Farquhar wird Ende August von seiner Position als Co-CEO von Atlassian zurücktreten. Er wolle mehr Zeit mit seiner jungen Familie verbringen und sich auf Philanthropie konzentrieren, schreibt der Anbieter von Softwaretools wie Jira, Confluence und Trello.

Gemeinsam mit Mike Cannon-Brookes hat Farquhar Atlassian im Jahr 2002 in Australien gegründet. Seither haben die beiden den Softwareanbieter als Co-CEOs geleitet – eine bemerkenswert lange Co-Führerschaft.

Es sei eine schwierige Entscheidung, aber an der Zeit, "anderen Leidenschaften nachzugehen", so Farquhar. Atlassian sei hervorragend positioniert und verfüge über ein starkes Führungsteam, fügt er an.

Künftig wird Mike Cannon-Brookes das Softwareunternehmen alleine führen. "Der Beitrag, den Scott bei Atlassian geleistet hat, lässt sich nicht quantifizieren. Ich bin wirklich dankbar, dass ich ihn in den letzten 23 Jahren jeden Tag an meiner Seite hatte," so Cannon-Brookes.