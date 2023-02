Der Security-Branche geht es gut

Die beiden amerikanischen IT-Security-Anbieter Tenable und Fortinet haben ihre Zahlen für das letzte Quartal 2022 sowie das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Tenable gab dabei bekannt, dass im Jahr 2022 ein Gesamt­jahres­umsatz von 683,2 Millionen US-Dollar erwirtschaftet worden sei, was eine Zunahme von 26% gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Im vierten Quartal seien bei Tenable 571 neue Kunden hinzugekommen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Damit sei der Umsatz im letzten Quartal um 24% auf insgesamt 184,6 Millionen US-Dollar gewachsen. "Wir sind sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen für das vierte Quartal, da wir unsere Erwartungen in Bezug auf den Umsatz und das Ergebnis übertroffen haben", sagte Amit Yoran, CEO von Tenable.

Viel Wachstum bei Fortinet

Noch besser lief es bei der Konkurrenz: Fortinet erreichte gemäss seinen Jahreszahlen einen Gesamtumsatz von 4,42 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 32% entspricht. Für das 4. Quartal erreichte der Security-Anbieter einen Produktumsatz von 540,1 Millionen (+43%) und einen Service-Umsatz in der Höhe von 742,9 Millionen US-Dollar (+27%).

Dies führte dazu, dass sich der Gesamtumsatz von Fortinet um einen Drittel auf insgesamt 1,28 Milliarden Dollar erhöht hat. Ken Xie, Gründer und CEO von Fortinet, zeigte sich deshalb besonders zufrieden: "Dies ist das 14. Jahr in Folge, in dem wir nach GAAP profitabel waren, einschliesslich aller Jahre seit unserem Börsengang 2009."