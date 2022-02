Deutscher Kraftstoff-Zulieferer von Cyberangriff lahmgelegt

Der Kraftstoff-Zulieferer Oiltanking wurde schwer von einem Cyberangriff getroffen. Dies bestätigt das zur Firmengruppe Marquardt & Bahls gehörende Unternehmen gegenüber dem 'Handelsblatt'. Demnach teilte das Unternehmen Geschäftspartnern mit, dass man gemäss den internen Notfallplänen an der Lösung arbeite.

Vom Angriff betroffen sind dem Bericht zufolge alle Be- und Entladesysteme von Oiltanking sowie die IT-Systeme des Mineralöl-Händlers Mabanaft, der ebenfalls zur Hamburger Firmengruppe Marquardt & Bahls gehört.

Oiltanking betreibt in Deutschland 13 Tanklager. Diese stehen laut dem 'Handelsblatt' nun still. Denn die Be- und Endladesysteme der Tanklaster laufen zum grössten Teil automatisiert. Manuelle Arbeiten seien nur beschränkt möglich.

Betroffen vom Ausfall ist auch der Kunde Shell. Das Unternehmen erklärt gegenüber der Zeitung, dass man mögliche Auswirkungen auf die Versorgungskette "zum gegenwärtigen Zeitpunkt über alternative Ladepunkte" ausgleichen könne.

Der Angriff dürfte also nicht zu Versorgungsengpässen an deutschen Tankstellen führen. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 100 Tanklager-Standorte, die von 26 verschiedenen Unternehmen betrieben werden. "Die Versorgung der Bundesrepublik Deutschland mit Kraft-, Heiz- oder Brennstoffen ist durch den Angriff nicht gefährdet", sagt der Geschäftsführer des Unabhängigen Tanklagerverbands, Frank Schaper, zum 'Handelsblatt' (Paywall).

Unklar bleiben jedoch die Auswirkungen auf Marquard & Bahls. Frühere Cyberangriffe habe gezeigt, dass Unternehmen teils wochen-, wenn nicht monatelang mit den Folgen zu kämpfen haben.