Die SATW hat einen neuen Präsidenten

Die Mitgliederversammlung hat am 3. Mai Benoît Dubuis zum neuen Präsidenten der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW) gewählt. Die Amtsübergabe von Christofer Hierold und Peter Seitz, die das Präsidium seit Juni 2021 ad Interim führten, sei gleichentags erfolgt, heisst es in einer Mitteilung.

Der neue Präsident werde sich zusammen mit dem Vorstand dafür einsetzen, die Wirkung der Akademie in ihren verschiedenen Aufgabenbereichen zu verstärken. Dazu gehören die Früherkennung und die Bewertung von technologischen Lösungen, die Nachwuchsförderung sowie die Etablierung der Akademie als bevorzugter Ort für den Austausch mit der Bevölkerung, der Politik und der Industrie.

Christofer Hierold und Peter Seitz haben die Akademie seit letztem Juni als Co-Präsidenten ad Interim geführt. Sie bleiben gemäss den Angaben als Vize-Präsidenten neben Rita Hofmann im Vorstand der SATW.

"Ich engagiere mich für die SATW, weil ich der Meinung bin, dass wir ein vernünftiges Vertrauen in die Technologie und in deren Fähigkeit wiederherstellen müssen, Lösungen für den Aufbau einer Gesellschaft zu bieten, welche die Menschen und ihre Umwelt besser respektiert", lässt sich Dubuis in der Mitteilung zitieren.

Die SATW versteht sich als Netzwerk von Expertinnen und Experten im Bereich der Technikwissenschaften. Sie identifiziert im Auftrag des Bundes relevante technologische Entwicklungen und informiert Politik und Gesellschaft über deren Bedeutung und Konsequenzen. Weitere Ziele seien die Förderung des Technikinteresses der Bevölkerung, insbesondere bei Jugendlichen. Mitglieder der Akademie äussern sich in der Kolumne " SATW Insights " regelmässig zu relevanten Themen.

Seit 2019 Vorstandsmitglied

Benoît Dubuis ist seit 2016 Einzelmitglied der SATW und ist seit 2019 im Vorstand engagiert. Er verfügt gemäss dem Communiqué über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung, sowohl in der Industrie als auch in der akademischen Welt, in verschiedenen Innovationsbereichen.

Nach seiner Ausbildung zum Ingenieur, seiner Promotion an der ETH Zürich und einem Postdoc in Grossbritannien hatte er verschiedene Führungspositionen in Unternehmen der Biowissenschaften inne. Benoît Dubuis war Mitbegründer und Direktor von Eclosion, dem ersten Inkubator und Startup-Fonds der Schweiz sowie erster Dekan der von ihm gegründeten Fakultät für Biowissenschaften an der EPFL. Seit 2015 ist Benoît Dubuis Professor an der Medizinischen Fakultät der Universität Genf.