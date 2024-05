Digital Economy Award: "Wir würden wieder mitmachen"

Zwar sei die Teilnahme mit einem nicht zu unterschätzenden Aufwand verbunden, sagt Roman Rotzinger, Leitender Arzt Radiologie am Kantonsspital Baden (KSB). Aber er zwingt auch zur Selbstreflexion und macht deutlich, wo und wie viel Optimierungspotenzial noch besteht", erklärt Rotzinger. Aus diesen Gründen würde das Spital wieder beim Digital Economy Award mitmachen.

Roman Rotzinger. Foto: zVg

Rotzinger und sein Team hatten vergangenes Jahr mit Siemens Healthineers dieteleradiologische Lösung "Virtual Cockpit" erarbeitet. Dieses Projekt reichten die Verantwortlichen beim Digital Economy Award in der Kategorie "Commercial Digital Excellence" ein und konnten diesen auch gewinnen.

Das KSB habe durch diese Auszeichnung seine Attraktivität als Arbeitgeber weiter steigern können. Selbiges bestätigen auch die Verantwortlichen des Kantons Aargau; auch Behörden-IT könne innovativ sein , sagte uns CTO Syrian Hadad.

Digital Economy Award 2024: Jetzt Projekte einreichen Die Verleihung des Digital Economy Awards findet am 14. November 2024 im Hallenstadion Zürich statt. Für die Kategorien "Digital Excellence" sowie "Digital Innovation of the year" ist die Nominierungsphase bis am 30. Mai offen und Interessierte können Ihre Projekte einreichen. Jetzt Projekt einreichen



Wer soll ICT-Persönlichkeit des Jahres werden?

Im Rahmen des Digital Economy Awards wird auch der Oskar der ICT-Branche vergeben: "The Pascal"-Award. Wer hat sich in letzter Zeit in der IT-Welt einen Namen gemacht und den Oskar der IT-Branche verdient? Nominieren Sie jetzt Ihre Favoritinnen und Favoriten, die unseren Award "The Pascal" verdient haben, und begründen Sie kurz, weshalb.

Nach Abschluss der Nominationsphase im Sommer wählt die fünfköpfige Jury aus der Liste aller Nominierten 10 Personen aus, die in die engere Auswahl kommen. Anschliessend startet wie im Vergangenen Jahr das öffentliche Voting, um die Siegerin oder den Sieger zu bestimmen.