Digitec Galaxus expandiert nach Frankreich. Nach Liechtenstein, Österreich und Deutschland ist die Migros-Tochter ab sofort auch in unserem westlichen Nachbarland tätig, wie sie mitteilt.

In Deutschland ist der Schweizer Onlinehändler seit 2018 und in Österreich seit 2021 live. In den beiden Ländern hätten über eine Million Kundinnen und Kunden bei Galaxus eingekauft. "Mit diesem Erfolg im Rücken wollen wir jetzt den nächsten Expansionsschritt wagen", sagt Florian Teuteberg, CEO und Mitgründer von Digitec Galaxus.

Ziel sei es, in Frankreich in die Top-5 der grössten Onlinehändler vorzustossen. Im Jahr 2021 seien dort im Online-Detailhandel 129,1 Milliarden Euro umgesetzt worden. "Ein riesiges Gesamtvolumen", von dem man sich ein Stück abschneiden möchte, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Expansion sei wegen der sprachlichen und kulturellen Nähe zu Frankreich naheliegend. "Schon heute haben wir frankofone Mitarbeitende im Kundendienst, die den französischsprechenden Kundinnen und Kunden in der Schweiz weiterhelfen", sagt Intan Vermeer, Leiterin des Kundendienstes. Zudem sei die geografische Nähe zum Galaxus-Logistikstandort im deutschen Krefeld ein Vorteil. Französische Kundinnen und Kunden werden vorerst von Nordrhein-Westfalen aus beliefert – Produkte ab Lager kommen drei bis fünf Tage nach der Bestellung in Frankreich an.