Doodle ernennt Christian Fielitz zum CEO

Der Terminplanungsanbieter Doodle ernennt Christian Fielitz zum neuen CEO. Wie es in einer Mitteilung der Muttergesellschaft TX Group heisst, folgt er auf Renato Profico , der das Unternehmen während fünf Jahren geführt und weiterentwickelt hat.

Fielitz tritt seine neue Stelle am 1. Mai an. Gemäss Mitteilung verfügt er über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Führung und Skalierung von Software- und SaaS-Unternehmen. Zuletzt war er über vier Jahre als Associate Partner bei McKinsey tätig, wo er die europäische Software- und Technologiepraxis leitete und zahlreiche Transformationsprojekte verantwortete.

Laut Verwaltungsratspräsident Daniel Mönch ist Fielitz die ideale Besetzung für die nächste Wachstumsphase von Doodle. Mönch lobt in der Mitteilung insbesondere die internationale Erfahrung, die Führungsstärke und den strategischen Weitblick des künftigen CEOs.