Dynatrace bestimmt neuen Vice President für den DACH-Raum

Der Software-Hersteller Dynatrace hat Alexander Zachow zum neuen Regional Vice President EMEA Central ernannt. Er soll künftig "das Wachstum des Unternehmens in dieser Region" weiter vorantreiben, heisst es in einer Mitteilung. Gemäss dieser blickt Zachow auf über 10 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der IT-Branche zurück. Er arbeitete unter anderem in leitenden Positionen bei Akamai Technologies und Snowflake.

"Wir leben in einer turbulenten Zeit, bei der der Bedarf von automatisierter, intelligenter Observability für Unternehmen noch nie so gross war wie heute: Die fortschreitende digitale Transformation in allen Branchen führt zu einer Explosion von Daten und Kosten", sagte der neue Vizepräsident der Region, zu der auch die Schweiz gehört. Die Büros der Schweizer Dynatrace-Niederlassung befinden sich in Zürich.