EFK sucht Leitung für digitale Dienste

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat eine Leitungsstelle für digitale Dienste ausgeschrieben. Wie dem Inserat zu entnehmen ist, wird eine erfahrene IT-Führungspersönlichkeit gesucht, die die strategische Planung und Weiterentwicklung der digitalen Systeme verantwortet. Patrick Ummel, derzeitiger Leiter, gibt seine Stelle aus persönlichen Gründen auf, wie er inside-it.ch auf Anfrage mitteilt.

Die künftige Leitung soll laut Inserat die Strategie Digitale EFK umsetzen, Entscheidungsgrundlagen erarbeiten und IT-Projekte koordinieren. Dazu gehört auch die Sicherstellung einer modernen und zuverlässigen Arbeitsinfrastruktur sowie die Planung und Bewirtschaftung der IT-Architektur. Ein weiterer Schwerpunkt liege im IT-Budget, Controlling und der Vertretung der EFK in bundesweiten IT-Gremien.

Neben technischem Know-how seien strategischer Weitblick und ein gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge gefragt. Kandidatinnen und Kandidaten verfügen gemäss Ausschreibung idealerweise über einen Hochschulabschluss in Informatik oder eine gleichwertige Ausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung in IT-Management, Kryptografie, Systemadministration und Projektleitung. Führungserfahrung, analytisches Denkvermögen und Teamfähigkeit werden ebenso erwartet wie sehr gute Kenntnisse in zwei Amtssprachen und gute Englischkenntnisse.

Der Stellenantritt ist auf den 1. Januar 2026 vorgesehen. Die unbefristete Stelle hat ein Ausmass von 80 bis 100%, Arbeitsort ist Bern.