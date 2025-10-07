"Ein CISO ist wie ein Sicherheitsgurt"

Oracle muss nach Datenklau mit Notfall-Patch reagieren
Eine kritische Lücke in der E-Business Suite wird bereits angegriffen. Security-Spezialisten warnen vor einer "massenhaften Ausnutzung".
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Eine kritische Lücke in der E-Business Suite wird bereits angegriffen. Security-Spezialisten warnen vor einer "massenhaften Ausnutzung".
Die Cybercrime-Gruppe Scattered Lapsus$ Hunters will dem Softwareunternehmen rund 1,5 Milliarden Kundendaten gestohlen haben.
Die Zurich Versicherung warnt Regierungsbehörden vor einem nachlässigen Umgang mit Cybergefahren. Sie sollten aktiv beobachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
Der Distributor Arrow Electronics hat einen Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer Marco Pierro gefunden. Thomas Benz übernimmt den Posten per sofort.