"Ein CISO ist wie ein Sicherheitsgurt"

7. Oktober 2025 um 07:00
Abo
image
Umut Yilmaz. Foto: zVg

Umut Yilmaz ist CISO der Berner Kantonalbank. Im Interview spricht er über die Veränderung seiner Rolle, Cybersecurity in der Schweiz und seine grössten Sorgen.

Seit bald zwei Jahren ist Umut Yilmaz Chief Information Security Officer (CISO) der Berner Kantonalbank (BEKB). Davor arbeitete er unter anderem als Information Security Officer und Datenschutzberater bei der Bank Wir sowie als ICT Risk Manager beim Universitätsspital Basel. Daneben ist er als Dozent an verschiedenen Bildungsinsituten engagiert, wo er in eidgenössischen Studiengängen zur Cyber- und Informationssicherheit unterrichtet. Yilmaz ist einer der diesjährigen Nominierten für die Auszeic
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Oracle muss nach Datenklau mit Notfall-Patch reagieren

Eine kritische Lücke in der E-Business Suite wird bereits angegriffen. Security-Spezialisten warnen vor einer "massenhaften Ausnutzung".

publiziert am 6.10.2025
image

Salesforce soll eine Milliarde blechen

Die Cybercrime-Gruppe Scattered Lapsus$ Hunters will dem Softwareunternehmen rund 1,5 Milliarden Kundendaten gestohlen haben.

publiziert am 6.10.2025
image

Schweiz soll Lagebild der Cybergefahren zeichnen

Die Zurich Versicherung warnt Regierungsbehörden vor einem nachlässigen Umgang mit Cybergefahren. Sie sollten aktiv beobachtet werden, um Schäden zu vermeiden.

publiziert am 6.10.2025
image

Thomas Benz wird Geschäftsleiter von Arrow Schweiz

Der Distributor Arrow Electronics hat einen Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer Marco Pierro gefunden. Thomas Benz übernimmt den Posten per sofort.

publiziert am 6.10.2025