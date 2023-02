EU-Parlament will europäische Chip-Produktion ankurbeln

Die EU-Kommission hat dem EU-Parlament vor 2 Wochen einen Vorschlag für eine Verordnung unterbreitet, welche einen Rahmen für Massnahmen zur Stärkung des europäischen "Halbleiter-Ökosystems" schaffen soll. Das Parlament hat diesen Vorschlag für ein "Chip-Gesetz" nun unter die Lupe genommen und seine Position zu den einzelnen Massnahmen festgelegt. Jetzt sollen, wie das Parlament meldet, die Verhandlungen mit den einzelnen EU-Regierungen beginnen.

Der Mangel an Halbleitern habe zu "wirtschaftlichen Verwerfungen" geführt, heisst es in der Mitteilung des Parlaments. Seit Ende 2020 herrsche weltweit ein "beispielloser Mangel" an Halbleitern. Die Halbleiter-Lieferkette sei sehr komplex und anfällig für Ereignisse wie den Covid-19-Ausbruch. Mit dem Chip-Gesetz solle durch die Ankurbelung der heimischen Produktion die Versorgung der EU gesichert werden.

Im Durchschnitt hätten aktuell fast 80% der Zulieferer für europäische Unternehmen , die in der Halbleiterindustrie tätig sind, ihren Hauptsitz ausserhalb der EU. Der Anteil der EU an der globalen Produktionskapazität liege unter 10% . Dieser Anteil soll durch das Chip-Gesetz längerfristig auf 20% verdoppelt werden.