EU-Wettbewerbshüter ermitteln gegen SAP

Der Softwarekonzern SAP ist wegen möglicherweise wettbewerbswidrigen Geschäftspraktiken ins Visier der Europäische Kommission geraten. Wie die Kommission mitteilt, habe sie ein Prüfverfahren gegen den deutschen ERP-Anbieter eingeleitet.

Die Grundlage des Verfahrens seien Praktiken des Softwareherstellers im Markt für Support- und Wartungsleistungen für lokal installierte ERP-Software. Auf diesem Markt habe SAP nach vorläufiger Einschätzung der Kommission eine marktbeherrschende Stellung inne.

Die Kommission beanstandet nach einer vorläufigen Untersuchung vier Praktiken:

Der Hersteller verlange von seinen Kunden, dass sie erstens Support und Wartung für ihre gesamte ERP-Software von SAP beziehen und zweitens die gleiche Art von Support und Wartung zu identischen Preisbedingungen wählen. Nach Ansicht der Kommission könne dies Kunden daran hindern, Support und Wartung verschiedener Anbieter zu unterschiedlichen Preisen und Supportstufen zu kombinieren.

SAP hindere Kunden daran, Support und Wartung für ungenutzte Softwarelizenzen zu kündigen. Dies könne dazu führen, dass SAP-Kunden für unerwünschte Leistungen zahlen müssten.

Der Hersteller verlängere ausserdem systematisch die Laufzeit der ersten Vertragslaufzeit für lokale ERP-Lizenzen. Währenddessen sei eine Kündigung von Support und Wartung nicht möglich.

Schliesslich berechne SAP denjenigen Kunden, die nach einer Pause wieder Support und Wartung von SAP in Anspruch nehmen, Wiederaufnahmegebühren und Nachzahlungen für zurückliegende Wartungsleistungen. In einigen Fällen würden diese Gebühren dem Betrag entsprechen, den die Kunden gezahlt hätten, wenn sie die ganze Zeit bei SAP geblieben wären.

Nun sei SAP gefordert, so die Kommission. Das Unternehmen könne Verpflichtungszusagen vorlegen, um die Bedenken der Kommission auszuräumen.

SAP reagiert prompt

Der Hersteller lässt sich nicht lange bitten: In einer Mitteilung führt das Unternehmen aus, dass seine Richtlinien für Support und Wartung auf Branchenstandards basieren würden, die weltweit in der Softwareindustrie üblich seien. SAP sei der Ansicht, dass diese Richtlinien vollständig mit den Wettbewerbsregeln im Einklang stehen würden.

Der Konzern beteuert in der Mitteilung, die Bedenken ernst zu nehmen. Er sei jedoch zuversichtlich, dass die Kommission einen fairen und zügigen Abschluss des Verfahrens anstrebe.