Fujitsu spaltet seine Business Group auf

In einer knappen Mitteilung gibt Fujitsu bekannt, seine bestehende Global Solutions Business Group in zwei separate Gruppen aufzuteilen: eine Global Technology Solutions Business Group (GTSBG) und eine Global Business Solutions Business Group (GBSBG). Damit wolle man die Expansion des Geschäfts rund um den Brand Uvance vorantreiben, schreibt der Hersteller.

Fujitsu hatte die Marke Uvance 2021 vorgestellt. Unter ihr werden verschiedene Lösungen und Services gebündelt, mit denen die Herausforderungen von Unternehmen angegangen werden sollen. Zum Portfolio gehören etwa Angebote zu Hybrid Cloud, Hybrid Work sowie Business Applikationen.

In der aktuellen Mitteilung geht Fujitsu nicht auf Details bezüglich der neuen Organisation ein. Gegenüber 'The Register' erklärt Fujitsu, dass die GTSBG für die Umsetzung und die globale Bereitstellung von Infrastrukturdiensten verantwortlich sein werde. Der Fokus liege bei den horizontalen Schwerpunktbereichen von Uvance, darunter Geschäftsanwendungen, digitale Veränderungen und hybride IT. Auf der anderen Seite werde die GBSBG für Application Services verantwortlich sein, hauptsächlich in den vertikalen Schwerpunktbereichen von Uvance, beispielsweise der nachhaltigen Produktion und Customer Experience.