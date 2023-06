Geleakte ChatGPT-Zugänge verraten Firmengeheimnisse

Die ChatGPT-Zugänge sind deswegen wertvoll, weil standardmässig jeder Chatverlauf gespeichert wird. Wenn also Arbeitnehmende den KI-Bot beispielsweise zur Software-Entwicklung oder für die Zusammenfassung von Sitzungsprotokollen nutzen, findet sich Programmcode und möglicherweise sensitive Unternehmensdaten in der Historie.

Diese Informationen können Cyberkriminelle einerseits für Industriespionage nutzen, andererseits aber auch für gezielte, personalisierte Phishing- und Ransomware-Attacken auf Unternehmen und ihre Angestellten missbrauchen.

Wie 'Heise' aufzeigt, haben sich die gestohlenen ChatGPT-Zugänge seit November vervielfacht. Betroffen sind hauptsächlich der asiatisch-pazifische Raum mit 41'000 geknackten Konten. In Europa sind demnach knapp 17'000 Logins betroffen. Das ist zwar angesichts von rund 100 Millionen monatlich aktiven Usern wenig, aber: Wenige Logins reichen, wenn sich damit die "richtigen" Informationen finden lassen.

Und selbst wenn die Informationen nicht durchsickern, hat in jedem Fall OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, Zugriff darauf. Unternehmen tun gut daran, ihre Mitarbeitenden entsprechend zu sensibilisieren und Richtlinien festzulegen, was bei KI-Bots eingegeben werden darf und was nicht. Wie ' Forbes ' berichtet, dürfen beispielsweise Google-Engineers genau deshalb den hauseigenen Chatbot Bard nicht einsetzen.