Gesundheits-App "Well" wird national ausgerollt

Nicht weniger als "die Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens" versprechen sich die Initianten von der Gesundheitsapp "Well" laut einer Mitteilung. Im August 2021 hatte die Well Gesundheit AG, ein Joint Venture der Krankenkassen CSS und Visana, dem Digital-Health-Anbieter Medi24 sowie der Versandapotheke Zur Rose, die App in einer Beta-Version lanciert. Im November 2020 war diese erstmals angekündigt worden.

Die Testphase sei erfolgreich verlaufen, so die Mitteilung. "Aktuell verzeichnet Well nach wenigen Monaten bereits eine fünfstellige Nutzerzahl und eine Anbindung von über 4000 Ärztinnen und Ärzten." Jetzt soll die App national und für eine breite Öffentlichkeit ausgerollt werden. Durch die Vernetzung aller Akteure vereinfache Well der Schweizer Bevölkerung den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und helfe, Prozesse im Gesundheitswesen effizienter und kostengünstiger zu gestalten.

App Well.

Laut dem Anbieter stehen Nutzerinnen und Nutzern rund um die Uhr "massgeschneiderte und qualitätsgeprüfte Services zur Verfügung, die sie auf dem gesamten Gesundheitspfad – von der Prävention bis zur Nachsorge – begleiten". Es gebe beispielsweise einen 24/7-Chat für den direkten Austausch mit einem Arzt oder einer Ärztin, einen digitalen Symptom-Check und die Möglichkeit, einen Termin mit einem Telemediziner zu vereinbaren oder Medikamente zu bestellen.

Die Plattform werde höchsten Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit gerecht, versprechen die Betreiber. Alle individuellen Gesundheitsdaten seien verschlüsselt und auf Servern in der Schweiz gespeichert. Die App-Nutzenden könnten selbst entscheiden, wer auf welche Daten Zugriff haben darf. In einem nächsten Schritt werde die strukturierte Übermittlung von Daten an eine Arztpraxis und an andere Leistungserbringer ausgearbeitet.