Hausmitteilung: Tina Wurmbrand ist unsere neue Key-Account-Managerin

Tina Wurmbrand verstärkt ab sofort das Verkaufsteam der Winsider AG, Herausgeber der Online-Medien Inside IT, Konsider und Medinside. Die gelernte Detailhandelsfachfrau unterstützt Kundinnen und Kunden von Inside IT seit dem 1. Februar als Key Account Managerin dabei, ihre Botschaften direkt bei der Leserschaft aus der ICT-Branche zu platzieren.

Die 29-Jährige bringt eine reiche Erfahrung in Kundenberatung, Verkauf und Verkaufsplanung mit. Gemeinsam werden wir die IT-Branche mit relevanten News und tollen Kommunikationsmitteln vorwärts bringen. Unser Podcast, unsere Newsletter, unsere Events und Formate wie Advertorials oder Promotionen sind gute Möglichkeiten, um die eigene Bekanntheit zu steigern oder Leads zu generieren.

"Ich freue mich sehr, dass mit Tina meine Wunschkandidatin unser Verkaufsteam komplettiert", sagt Stephan Meier-Koll, Verkaufsleiter der Winsider AG. Wurmbrand folgt auf Lisa Nett, welche seit April 2022 als Sales & Business Development Managerin für Inside IT tätig war. Lisa verlässt Inside IT auf eigenen Wunsch. "Ich bedanke mich auch im Namen unserer Kundinnen und Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz und wünsche Lisa alles Gute", so Meier-Koll.