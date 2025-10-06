ICT-Arbeitslosigkeit weiterhin höher als Durchschnitt

Thomas Benz wird Geschäftsleiter von Arrow Schweiz
Der Distributor Arrow Electronics hat einen Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer Marco Pierro gefunden. Thomas Benz übernimmt den Posten per sofort.
