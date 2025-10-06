ICT-Arbeitslosigkeit weiterhin höher als Durchschnitt

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat am 6. September die neuen Zahlen zur Arbeitslosigkeit in der Schweiz publiziert. Über alle Branchen beträgt die Arbeitslosenquote 2,8%. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl aller als arbeitslos Gemeldeten um 0,9% auf 133'233 Personen.

In der Branche Information und Kommunikation meldeten sich 6200 Personen bei den RAVs an, was einer Quote von 3,8% gleichkommt. Obwohl die Arbeitslosenquote im ICT-Bereich stetig steigt, bleibt die Anzahl der Beschäftigten in diesem Sektor nach Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS) mit rund 176'000 seit Anfang 2024 relativ konstant. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Unbeschäftigten in Informatik und Kommunikation um 0,6%, was 34 Personen entspricht. In der Unterkategorie Informatik betragen diese Zahlen 0,2% bzw. 9 Personen. Im Vergleich zu den Monaten Juli und August flacht die Steigung ab.