ICT-Arbeitslosigkeit weiterhin höher als Durchschnitt

6. Oktober 2025 um 13:33
  • people & jobs
  • ARbeitsmarkt
  • Seco
image
Foto: Brooke Cagle / Unsplash

Im September bleibt die Quote der Arbeitslosen ICT-Fachkräfte höher als der Durchschnitt aller Branchen. Die Zahl der Beschäftigten bleibt seit Anfang 2024 ohne grosse Veränderungen.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat am 6. September die neuen Zahlen zur Arbeitslosigkeit in der Schweiz publiziert. Über alle Branchen beträgt die Arbeitslosenquote 2,8%. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl aller als arbeitslos Gemeldeten um 0,9% auf 133'233 Personen.
In der Branche Information und Kommunikation meldeten sich 6200 Personen bei den RAVs an, was einer Quote von 3,8% gleichkommt. Obwohl die Arbeitslosenquote im ICT-Bereich stetig steigt, bleibt die Anzahl der Beschäftigten in diesem Sektor nach Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS) mit rund 176'000 seit Anfang 2024 relativ konstant. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Unbeschäftigten in Informatik und Kommunikation um 0,6%, was 34 Personen entspricht. In der Unterkategorie Informatik betragen diese Zahlen 0,2% bzw. 9 Personen. Im Vergleich zu den Monaten Juli und August flacht die Steigung ab.
image
Grafik: inside-it.ch



Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Thomas Benz wird Geschäftsleiter von Arrow Schweiz

Der Distributor Arrow Electronics hat einen Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer Marco Pierro gefunden. Thomas Benz übernimmt den Posten per sofort.

publiziert am 6.10.2025
image

Also verkleinert Konzernleitung

Das Gremium wird von acht auf vier Mitglieder reduziert. Damit will der Distributor Abläufe optimieren.

publiziert am 3.10.2025
image

Exentis beruft neuen CEO

Rolf Bachmann hat Gereon Heinemann abgelöst und ist seit dem 1. Oktober CEO.

publiziert am 3.10.2025
imageAbo

Wie sich die ICT-Arbeitslosenzahlen im Finanzwesen entwickeln

Die Arbeitslosenzahl steigt seit Anfang 2024 kontinuierlich. Ein Sprung wegen der Fusion von UBS und Credit Suisse ist aber nicht feststellbar.

publiziert am 2.10.2025