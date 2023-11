In London wird über die Gefahren von KI diskutiert

Die britische Regierung hat zu einem zweitägigen internationalen Gipfel geladen, bei dem über die Risiken von Künstlicher Intelligenz (KI) gesprochen werden soll. Erwartet werden dazu Regierungsvertreterinnen und -Vertreter aus verschiedenen Ländern sowie zahlreiche Führungspersonen aus der Tech-Branche.

Neben Gastgeber und Premierminister Rishi Sunak wird Bundesrat Albert Rösti am Treffen teilnehmen. Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen haben einen Besuch angekündigt. Nicht anwesend sein wird hingegen der französische Präsident Emmanuel Macron.

Weiter wird erwartet, dass sich Tesla-Chef Elon Musk nach London begibt. Mit ihm stehen die Verantwortlichen von zahlreichen KI-Unternehmen wie Deep Mind, OpenAI oder Anthropic auf der Gästeliste. Die Regierung im Vereinigten Königreich will mit der Veranstaltung eine Vorreiterrolle im Bereich der KI-Technologie einnehmen und zum "geografischen Zentrum der globalen KI-Sicherheitsvorschriften" werden.

Gegenüber 'The Independent' sagte Michelle Donelan, die Staatssekretärin für Wissenschaft, Innovation und Technologie: "Die Risiken, die von der KI ausgehen, sind ernsthaft und substantiell, und es ist entscheidend, dass wir sowohl sektor- als auch länderübergreifend zusammenarbeiten, um diese zu erkennen." Beim Gipfeltreffen soll deshalb diskutiert werden, wie die Gefahren abgemildert werden können. Nur so werde man in der Lage sein, die Vorteile der Technologie auf verantwortungsvolle Art und Weise zu nutzen.