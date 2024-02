In Zukunft sollen Gerichte unter bestimmten Voraussetzungen mündliche Prozesshandlungen mittels Video- und in besonderen Fällen auch mittels Telefonkonferenzen durchführen können. Möglich wird dies durch die revidierte Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), die am 1. Januar 2025 in Kraft tritt.

Die technischen Voraussetzungen sowie die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit regelt der Bundesrat in einer Verordnung. Er hat an seiner Sitzung vom 14. Februar 2024 die Vernehmlassung zum Verordnungsentwurf eröffnet. Sie dauert bis am 22. Mai 2024.

Geeignete Hardware und Internetanschluss

Damit Video- und Telefonkonferenzen ordnungsgemäss und störungsfrei verlaufen können, müssen alle Beteiligten über die erforderliche Infrastruktur verfügen. Sie müssen gemäss der Verordnung neben geeigneter Hard- und Software auch über einen geeigneten Internetanschluss verfügen und sich an einem Ort aufhalten, an dem sie während der Prozesshandlung ungestört bleiben.

Gerichte müssen gemäss der Verordnung zudem in der Lage sein, Verfahrensbeteiligte elektronisch zuschalten zu können, Ton und Bild aufzuzeichnen und der Öffentlichkeit Zugang zu den Prozesshandlungen zu gewähren. Gleichzeitig wird es Teilnehmenden verboten, Unberechtigten einen Zugang zu einer Videokonferenz zu gewähren oder Bild und Ton aufzuzeichnen.

Anforderungen an Software

Wie aus der Verordnung weiter hervorgeht, können Kantone eine Liste mit zugelassenen Ton- und Bildüberarbeitungssystemen führen. Zu den Vorgaben gehört, dass Bild und Ton verschlüsselt übertragen werden sollen. Konkrete Anforderungen an die Verschlüsselung sieht die Verordnung nicht vor.

Bei den verwendeten Tools muss zudem sichergestellt sein, dass bekannte kritische Lücken geschlossen sind und dass sich die Server, über die Bild und Ton übertragen werden, in der Schweiz oder in einem Staat mit angemessenem Datenschutzniveau befinden. Gemäss dem erläuternden Bericht zur Verordnung werden Services, die auf Servern in den USA laufen und die Vertraulichkeit der Daten nicht gewährleisten, ausgeschlossen.

Anbieter, die entsprechende Systeme zur Verfügung stellen, müssen gewährleisten, dass Daten nicht von Unbefugten eingesehen, verändert, kopiert oder gelöscht werden können. Dies gilt auch, wenn Gerichte Dritte mit der Aufzeichnung beauftragen.