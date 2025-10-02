Industriefirma Bugnard mit Ransomware angegriffen

2. Oktober 2025 um 12:47
  • security
  • Ransomware
  • Cyberangriff
  • Industrie
  • Schweiz
image
Foto: Clint Patterson/ Unsplash

Die Cybercrime-Bande Akira nimmt die Schweiz vermehrt ins Visier. Allein im September entwendete die Gruppe Daten von vier Schweizer Unternehmen.

Die Ransomware-Gruppe Akira hat sich auf ihrem Darknet-Blog zu vier Cyberangriffen auf Schweizer Unternehmen bekannt. Zu den vermeintlichen Opfern zählt unter anderem der Elektro- und Telekommunikationsausrüster Bugnard. Die Bande will bei der Lausanner Firma 32 Gigabyte an vertraulichen Daten entwendet haben, darunter auch sensible Kundeninformationen.
