Infoblox hat neuen europäischen Channelchef gefunden

Seit dem 1. August verantwortet Aric Ault bei Infoblox das Channel-Geschäft in der EMEA-Region. Via Linkedin-Profil teilt er mit, nach 3 Jahren als Chef der nordeuropäischen Vertriebsorganisation zum Beginn des neuen Geschäftsjahres den EMEA-Channel beim Anbieter von DNS-Management und -Security zu leiten.

Ault folgt auf Ashraf Sheet, der nach über 7 Jahren bei Infoblox, davon die letzten anderthalb Jahre als europäischer Channel-Chef, das Unternehmen Ende Januar verlassen hatte. Ault gehört dem Unternehmen seit Juni 2019 an und hat schon eine lange Karriere im internationalen Verkauf hinter sich. So stand er zuvor unter anderem gut 7 Jahre für Cisco im Verkauf des Enterprise-Segments in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Einsatz.

Zum Antritt seiner neuen Position betonte er die entscheidende Bedeutung der Channel-Partner fürs Go-to-Market. Der Anteil der von Partnern abgeschlossenen Geschäfte habe sich zuletzt von 90 auf 95% erhöht. Nun wolle er mit seinem Team diese Partnerbeziehungen nochmals intensivieren und neue Programme lancieren, mit denen der Channel sein bestehendes Geschäft ausbauen könne.