Inventx ernennt Head of Cloud Services

Der IT-Dienstleister Inventx hat Torsten Böttjer zum Head of Cloud Services ernannt. Wie das Unternehmen mitteilt, sei die Position neu geschaffen worden. Böttjer berichte in seiner Rolle direkt an CTO Fabio Cortesi.

Der neue Head of Cloud Services bringe langjährige Führungserfahrung in der Entwicklung und im Betrieb von Cloud-Plattformen mit. Er habe Cloud-Initiativen bei Swisscom, Cisco und Oracle verantwortet, darunter die Einführung der Oracle Cloud Infrastructure in Europa. Zuletzt leitete Böttjer bei Avaloq den Cloud- und Infrastruktur-Betrieb.

In der neuen Rolle zeichne Böttjer verantwortlich für die Weiterentwicklung der Hybrid-Cloud-Strategie von Inventx für den Schweizer Finanz- und Versicherungsmarkt, so die Mitteilung. "In einer Zeit wachsender geopolitischer Komplexität bietet die Kombination aus ix Cloud in unseren vier eigenen Schweizer Rechenzentren und den führenden Public-Cloud-Plattformen einen entscheidenden Vorteil: Unsere Kunden behalten die volle Souveränität über ihre Daten und profitieren gleichzeitig von maximaler Innovationskraft. Diese hybride Architektur ist ein echter Mehrwert für alle Schweizer Banken und Versicherungen. Ich freue mich darauf, diesen Vorteil weiter auszubauen", erklärt der neue Stelleninhaber laut Mitteilung.