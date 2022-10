Iris Kornacker ist neue CEO von Polypoint

Bei Polypoint, einem Softwareanbieter für das Gesundheitswesen aus Gümligen, ist es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze gekommen. Per 1. Oktober 2022 hat Iris Kornacker den CEO-Posten von Thomas Buerdel übernommen, schreibt die Firma in einer Mitteilung. In ihrer neuen Rolle soll Kornacker die Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben.

"Manchmal ist es genau der richtige Zeitpunkt, etwas zu verändern", sagte der abtretende CEO. Nach mehr als 15 Jahren in der Unternehmensleitung wolle er sich künftig um die Bereiche Innovation und Angebotsausbau in der Firma kümmern. "Wir danken Thomas Buerdel für alles, was er als CEO von Polypoint erreicht hat", hiess es von Verwaltungsratspräsident Jürg Schwarzenbach.

Seine Nachfolgerin war in den letzten 12 Jahre bei Swisscom in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig, darunter 4 Jahre in der Geschäftsleitung von Swisscom Health. Zuvor war die promovierte Molekularbiologin über 9 Jahre lang als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company international tätig.

Im Zentrum ihrer Arbeit soll künftig das Potenzial der Digitalisierung für das Gesundheitswesen stehen. Dies soll unter anderem mit intelligenten Workforce-Management-Lösungen bewerkstelligt werden, die den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen "mehr Zeit fürs Wesentliche" verschaffen sollen.