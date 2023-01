IT-Fachkräfte sind dieses Jahr besonders gefragt

Informatikerinnen und Informatiker brauchen sich dieses Jahr keine Sorgen zu machen: IT-Kenntnisse sind auch 2023 weiterhin sehr gefragt. In einer Linkedin-Auswertung für die Schweiz der 10 gefragten Skills finden sich gleich 7 Berufsbilder aus der Informatik.

So sieht das Schweizer Ranking "Jobs im Trend 2023" aus:

Dateningenieur Site Reliability Engineer Back-End-Entwickler DevOps Engineer Entwickler: für maschinelles Lernen Manager Kundenzufriedenheit Solutions Engineer Cloud Engineer Manager Finanzdienstleistungen Engineering Manager

Egal in welcher Branche, der Bedarf an IT-Fachkräften sei hoch und biete Arbeitnehmern gute Wechsel- und Wachstumschancen, schreibt Linkedin.

Fokus auf IT-Berufsbilder einmalig

Mit Blick auf die Top 10 werde deutlich, dass Schweizer Arbeitgeber lösungsorientierte Personen und Mitarbeitenden mit praktischen Fähigkeiten bevorzugen. Das gelte besonders für die Tech-Jobs, bei denen etwa Programmiersprachen wie Python oder Javascript gefragt sind, heisst es in der Mitteilung.

Gleichzeitig sind laut der Social-Media-Plattform auch bestimmte Soft Skills beliebt, beispielsweise Organisationsfähigkeit und Zeitmanagement gesucht.

Ein solch ausgeprägter Fokus auf die IT-Branche ist im internationalen Ranking-Vergleich "nahezu einmalig" – nur in Argentinien sieht das Bild ähnlich aus wie in der Schweiz. Dagegen nehmen zum Beispiel in Deutschland, Frankreich oder Grossbritannien verstärkt kunden- und vertriebsnahe Berufe die Spitze der Top 10 ein.

Diskrepanzen zwischen Männer und Frauen

In den 10 meist gefragtesten Jobs der Schweiz offenbare sich jedoch noch ein weiterer "Trend": Bei den meisten Berufen wurden deutlich weniger Frauen als Männer eingestellt.

Die grösste Diskrepanz weist laut Linkedin der "Site Reliability Manager" auf: Nur 6% der neu eingestellten Mitarbeitenden waren Frauen, 94% Männer. Auch weitere IT-Jobs weisen vergleichbare Quoten auf. Die Gründe hierfür würden sich aus der Analyse nicht erschliessen lassen, schreibt Linkedin.