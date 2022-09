COO Jürg Lys verlässt Zibris

Jürg Lys verlässt Zibris, dies berichtet ' ITReseller '. Vor 2 Jahren hatte Lys die COO-Stelle angetreten und wurde gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Er leitete das Sales Team, das Marketing Team und das IT-Team beim Distributor mit Sitz in Rothenburg (LU) und einer Niederlassung in Vernier (GE). Zuvor arbeitete er 12 Jahre lang für Tech Data, zu seinen früheren Karrierestationen zählen Hewlett Packard Schweiz und Also.