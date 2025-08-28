Kanton Luzern stockt Informatik kräftig auf

28. August 2025 um 13:36
Abo
image
Illustration: Erstellt durch inside-it.ch mit Sora

Der Regierungsrat sieht die Informatik als strategischen Schlüsselbereich. Im Budget 2026 bekommt sie mehr Geld und zusätzliche Stellen.

Der Luzerner Regierungsrat hat den "Aufgaben- und Finanzplan 2026–2029" (AFP) verabschiedet. Die finanzielle Lage sei "mitunter aufgrund der erfreulichen Entwicklung bei den Steuereinnahmen" erneut verbessert worden, schreibt die Regierung zum Budget. "Diese Ausgangslage ermöglicht gezielte Investitionen – insbesondere in die Digitalisierung, in die gesunde Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie in den Strassenbau und in kantonale Hochbauten."
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Neue nationale Plattform für Geodaten

Die Plattformen mit Geodaten verzeichnen Millionen Besuche. Ein einziges Geoportal soll jetzt alle Daten aus der Schweiz zusammenführen.

publiziert am 28.8.2025
imageAbo

Babs spricht 100 Millionen für 10 Jahre Polyalert

Das System soll bis mindestens 2035 weiter betrieben werden. Dafür nimmt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz in einem Freihänder über 100 Millionen Franken in die Hand.

publiziert am 28.8.2025
image

Die Schweiz erhält ein neues Netzwerk für digitale Souveränität

In Bern wurde das Netzwerk SDS vorgestellt. Öffentliche Verwaltungen sind ebenso Mitglieder wie Hochschulen, Organisationen und IT-Firmen.

publiziert am 28.8.2025
imageAbo

Unispital Zürich kauft US-Software Epic

Das Universitätsspital Zürich hat seine Entscheidung für ein Klinikinformationssystem getroffen. Für 94,8 Millionen Franken bekommt der US-Anbieter Epic den Zuschlag.

publiziert am 28.8.2025