Kanton Luzern stockt Informatik kräftig auf

Neue nationale Plattform für Geodaten
Die Plattformen mit Geodaten verzeichnen Millionen Besuche. Ein einziges Geoportal soll jetzt alle Daten aus der Schweiz zusammenführen.
Das System soll bis mindestens 2035 weiter betrieben werden. Dafür nimmt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz in einem Freihänder über 100 Millionen Franken in die Hand.
In Bern wurde das Netzwerk SDS vorgestellt. Öffentliche Verwaltungen sind ebenso Mitglieder wie Hochschulen, Organisationen und IT-Firmen.
Das Universitätsspital Zürich hat seine Entscheidung für ein Klinikinformationssystem getroffen. Für 94,8 Millionen Franken bekommt der US-Anbieter Epic den Zuschlag.