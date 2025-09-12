Kanton Neuenburg gibt sich eine E-Health-Strategie

Die Regierung des Kantons Neuenburg hat eine Strategie für die Unterstützung des Gesundheitswesens durch digitale Mittel ausgearbeitet. Sie soll Teil der übergeordneten Gesundheitspolitik für die Jahre 2025–2030 und der Digitalstrategie des Kantons Neuenburg werden.

Im Mittelpunkt der Strategie würden die Bürgerinnen und Bürger stehen, so die Regierung, wobei digitale Mittel als Querschnittsinstrument zur Stärkung individueller Gesundheitsmassnahmen eingesetzt werden.

Die sechs Achsen der Neuenburger E-Health-Strategie

Die Strategie umfasse 19 konkrete Ziele, die entlang von sechs "Achsen" gebüschelt sind. Besonders wichtige Ziele seien dabei die Entwicklung digitaler Kompetenzen im Bereich Gesundheit und Cybersicherheit, sowohl für die Bevölkerung als auch für Fachleute, die Positionierung der elektronischen Patientenakte (Mon Dossier Santé) als zentrales Element des digitalen Gesundheitsökosystems, die Einrichtung eines kantonalen Gesundheitsportals, um die Orientierung im Gesundheitssystem zu erleichtern, sowie die Schaffung einer Innovationsplattform, die das Fachwissen aus Wissenschaft und Industrie im Dienste der Gesundheitsbedürfnisse bündeln soll.

Das Startsignal für letztere solle die Veranstaltung "InnoSanté Neuchâtel” werden, die am 2. Oktober stattfindet. Sie soll Unternehmen und Fachleute aus dem Gesundheitswesen zusammenbringen, um konkrete Ansätze zu erarbeiten.