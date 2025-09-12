Kanton Neuenburg gibt sich eine E-Health-Strategie

12. September 2025 um 14:04
image
Foto: Christophe Schindler / Pixabay

Die elektronischen Patientenakte soll das zentrale Element des digitalen Gesundheitsökosystems werden.

Die Regierung des Kantons Neuenburg hat eine Strategie für die Unterstützung des Gesundheitswesens durch digitale Mittel ausgearbeitet. Sie soll Teil der übergeordneten Gesundheitspolitik für die Jahre 2025–2030 und der Digitalstrategie des Kantons Neuenburg werden.
Im Mittelpunkt der Strategie würden die Bürgerinnen und Bürger stehen, so die Regierung, wobei digitale Mittel als Querschnittsinstrument zur Stärkung individueller Gesundheitsmassnahmen eingesetzt werden.

image
Die sechs Achsen der Neuenburger E-Health-Strategie
Die Strategie umfasse 19 konkrete Ziele, die entlang von sechs "Achsen" gebüschelt sind. Besonders wichtige Ziele seien dabei die Entwicklung digitaler Kompetenzen im Bereich Gesundheit und Cybersicherheit, sowohl für die Bevölkerung als auch für Fachleute, die Positionierung der elektronischen Patientenakte (Mon Dossier Santé) als zentrales Element des digitalen Gesundheitsökosystems, die Einrichtung eines kantonalen Gesundheitsportals, um die Orientierung im Gesundheitssystem zu erleichtern, sowie die Schaffung einer Innovationsplattform, die das Fachwissen aus Wissenschaft und Industrie im Dienste der Gesundheitsbedürfnisse bündeln soll.
Das Startsignal für letztere solle die Veranstaltung "InnoSanté Neuchâtel” werden, die am 2. Oktober stattfindet. Sie soll Unternehmen und Fachleute aus dem Gesundheitswesen zusammenbringen, um konkrete Ansätze zu erarbeiten.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Strafverfahren zu Zürcher Datenleck-Affäre eingestellt

Der mögliche Abfluss von sensiblen Daten aus der Zürcher Justizdirektion wird keine strafrechtlichen Konsequenzen haben. Jedoch untersucht eine Kommission den Fall noch.

publiziert am 12.9.2025
image

Bund verlängert Cloud-Rahmenverträge mit Hyperscalern

Die 2021 ausgehandelten Rahmenverträge werden bis 2031 verlängert. Das Kostendach bleibt trotzdem bei den ursprünglichen 110 Millionen Franken.

publiziert am 12.9.2025
imageAbo

Gutachten rügt BLKB wegen Radicant und Numarics

Bei der Übernahme von Numarics durch Radicant ist es zu Versäumnissen gekommen. Das ist das Ergebnis einer unabhängigen Untersuchung.

publiziert am 11.9.2025
image

Anna Maria Blengino gewinnt Swiss CIO-Award 2025

Als Sunrise-CIO habe sie konsequent die Modernisierung ihrer Prozess-, System- und Datenlandschaft priorisiert, so die Jury.

publiziert am 11.9.2025