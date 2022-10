Kaspersky macht René Bodmer zum Head B2B

Der russische Security-Software-Anbieter Kaspersky hat René Bodmer per 1. Oktober zum neuen Head of B2B Switzerland and Austria ernannt. Er löst damit Walter Jäger ab, wie Kaspersky mitteilt. Jäger sei nach 16 Jahren als Führungskraft beim Security-Unternehmen per 30. September in den Ruhestand getreten.

René Bodmer hat schon in der Vergangenheit für Kaspersky gearbeitet. Von 2011 bis 2016 war er Director B2B DACH. Danach wechselte er als Director Sales Cyber Security zu Ruag. 2 021 ging er dann zurück zu Kaspersky , zunächst als Senior Corporate Account Manager Threat Intelligence Services Switzerland and Austria

Vor seinem ersten Einstieg bei Kaspersky war Bodmer unter anderem für Avaya, Critical Path, Alpha.ch und Nexus Telecom tätig. Seit 2013 ist er als SVP-Vertreter Mitglied des Grossen Rats des Kantons Aargau.