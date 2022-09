Keine kritischen Lücken im E-Voting-System der Post gefunden.

Die Schweizerische Post gab bekannt, dass der Intrusionstest für das künftige E-Voting-System abgeschlossen wurde. Während 4 Wochen haben rund 3400 Hackerinnen und Hacker aus der ganzen Welt versucht, die Software zu knacken. Insgesamt sei der Code mit fast 60'000 Angriffen auf die Probe gestellt worden, schreibt der Gelbe Riese in einer Mitteilung. Bei dem Test gelang es jedoch niemandem, in das E-Voting-System oder gar in die elektronische Urne einzudringen.

Die Aussensicht von unabhängigen Fachleuten sei ein zentrales Element in der Entwicklung eines sicheren E-Voting- Systems für die Schweiz, schreibt die Post. "Natürlich wollen wir aus Schwachstellen lernen, aber es freut uns, dass es niemandem gelungen ist, in das System einzudringen – das spricht für das hohe Sicherheitsniveau unseres Systems", sagte Konzernsprecherin Nicole Burth.

Keine schwerwiegenden Befunde

Gemäss der Post konnten die ethischen Hacker erstmals die gesamte E-Voting-Infrastruktur ins Visier nehmen, dazu zählt auch der äussere Schutzmantel des Systems. Zudem hätten die Angreifenden den Prozess der Stimmabgabe auf dem Abstimmungsportal mit Musterstimmrechtsausweisen genauso durchspielen können, wie er dann auch bei Wahlen und Abstimmungen durchgeführt werden soll.

Beim Intrusionstest seien keine Befunde über "mittel", "schwere," oder "kritische" Lücken festgestellt worden. Insgesamt seien 2 Meldungen mit der Klassifizierung "tief" eingegangen, von denen jedoch nur eine bestätigt werden konnte. Der Befund betreffe allerdings keinen sicherheitsrelevanten Aspekt, diene aber dazu, dass die Prozesse auf dem Abstimmungsportal verschlankt werden können. Die Post honorierte den Hacker mit einer Belohnung von 500 Franken.

Weitere Tests laufen