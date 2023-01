Im Februar soll an einem US-Gericht erstmal ein KI-Anwalt eingesetzt werden. Die Software Donotpay werde dann ein Bussgeld anfechten, berichtet 'CBS News'. Die Künstliche Intelligenz soll per Smartphone im Gericht mithören und dem Angeklagten in Echtzeit Argumente und Antworten liefern, die er zu seiner Verteidigung vorbringen kann.

Donotpay soll bereits tausende erfolgreiche Einspruchsschreiben verfasst haben: 4 Millionen Dollar an Parkstrafen hätten bereits zurückgezahlt werden müssen, schreibt 'Futurezone' . Insgesamt habe die KI mehr als 2 Millionen Streitigkeiten und Gerichtsverfahren gewonnen, so der Erfinder Joshua Browder. Dazu gehören Rückerstattungen für fehlende Dienstleistungen, die Senkung von Rechnungen und eben: Die Anfechtung von Strafzetteln.

Im ersten Jahr ihrer Erfindung war die KI demnach in 160'000 von 250'000 Fällen erfolgreich. Seither ist sie nach eigenen Angaben noch erheblich erweitert worden. Donotpay hat zuletzt 27,7 Millionen Dollar von Techinvestoren gesammelt. Die Firma wirbt damit, dass sie Konsumentinnen und Konsumenten erlaube, gegen grosse Firmen vorzugehen.