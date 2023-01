Laura Melusine Baudenbacher präsidiert neu die Weko

Seit Anfang Jahr präsidiert Laura Melusine Baudenbacher die Wettbewerbskommission (Weko). Sie folgt auf Andreas Heinemann, der sein Amt aufgrund der Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren abgeben muss.

Baudenbacher ist promovierte Anwältin und verfügt laut einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) über "profunde Kenntnisse des Kartellrechts auf nationaler und internationaler Ebene mit Bezügen zu den beiden führenden Kartellrechtsordnungen EU und USA".

Hauptberuflich ist sie Partnerin der Kanzlei Nobel Baudenbacher Rechtsanwälte, die sie mit ihrem Vater Carl Baudenbacher und dem Anwalt Peter Nobel gründete. Zuvor arbeitete die Anwältin während 5 Jahren in der englischen Kanzlei Linklaters LLP in Brüssel und in der amerikanischen Kanzlei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP in Brüssel und Köln.