Lausanner Navori Labs kauft in Grossbritannien zu

Vodafone-Übernahme belastet Swisscom-Ergebnis
Die Swisscom Gruppe erwirtschaftet ein Viertel weniger Gewinn, steigert den Umsatz aber um mehr als ein Drittel. CEO Christoph Aeschlimann ist zufrieden mit dem Ergebnis.
Der Cloud-Anbieter will an seinem Schweizer Kundenanlass den Schwerpunkt auf KI legen. Die AWS-Cloud sei breit ausgerollt und die optimale Plattform für KI-Anwendungen.
Der Schweizer Chipdesigner konnte im ersten Halbjahr deutlich mehr verkaufen. Der Betriebsgewinn war nach einem dicken Minus wieder leicht positiv.
Das Schweizer Startup hat eine KI-gestützte Avionik-Software entwickelt. Jetzt wurde es von einem niederländischen Drohnenhersteller übernommen.