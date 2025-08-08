Lausanner Navori Labs kauft in Grossbritannien zu

7. August 2025 um 13:05
Die Software von Signagelive ist auch bei den Anzeigen im Flughafen Luton im Einsatz. Foto: zVg

Navori Labs übernimmt Signagelive. Damit soll einer der grössten unabhängigen Anbieter von Digital-Signage-Software entstehen.

Navori Labs mit Hauptsitz in Lausanne kauft Signagelive aus Grossbritannien. Die Firma wurde 1997 gegründet und ist wie Navori Labs auf Digital-Signage-Software spezialisiert. Das Westschweizer Unternehmen wurde seinerseits Anfang 2025 vom Münchner Investor Maguar Capital gekauft, der eine Mehrheitsbeteiligung übernahm. Schon damals hiess es, man wolle die CMS-Plattform zu einem führenden Anbieter ausbauen.
"Diese Fusion schafft den weltweit grössten unabhängigen Anbieter von reinen Channel-CMS-Plattformen (gemessen an der installierten Basis)", so die Mitteilung. Bis Ende 2025 werde die gemeinsame Organisation über mehr als 45 Entwickler verfügen, die sich ausschliesslich auf die Bereitstellung skalierbarer, flexibler und datenzentrierter Signage-Technologie konzentrieren würden.
Der ehemalige Signagelive-CEO Jason Cremins und CCO Frank Larsen würden das Führungsteam der Navori Labs Group um Group CEO Jeffrey Weitzman ergänzen. Darüber hinaus bleibe mit Signagelives langjährigem CTO Marc Benson eine "wichtige Säule der Technologie" in der Gruppe.
Navori Labs betreue künftig Kunden mit eigenen Teams unter anderem in Lausanne, dem britischen Cambridge, Montreal, Kopenhagen, Mexiko-Stadt, Dubai, Riad, Indien, Singapur, Hongkong, Paris und Australien. Die Gruppe habe vor, durch weitere Übernahmen zu wachsen, wobei der Fokus insbesondere auf Nordamerika und der EMEA-Region liege.

