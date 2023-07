Litecom beruft einen neuen Chief Operation Officer

Am 1. Juni 2023 hat Simon Hauri die Position des Chief Operation Officers (COO) bei Litecom übernommen. Er folgt auf Jürg Schaffner, der den Posten bis anhin innehatte.

Litecom ist ein ICT-Tochterunternehmen mehrerer Energieversorger in der Deutschschweiz. Die Firma mit Sitz in Aarau bietet Telekom- und IT-Security-Dienste für Service Provider, Geschäftskunden sowie Energieversorger. Die Anforderungen an ICT-Infrastrukturen seien hoch und der sichere Betrieb von strategischer Bedeutung, schreibt Litecom. Als Mitglied des Management-Teams übernehme Hauri somit eine wichtige Rolle im Management des Unternehmens.

Simon Hauri sei durch und durch technisch versiert, sagt uns CEO Stephan Benz. "Er verfügt über ein grosses Beziehungsnetz in der ICT- und Telekommunikationsbranche und hat in seinen früheren Tätigkeiten einen nachhaltigen Leistungsausweis erarbeitet", so Benz in der Mitteilung.

Hauri bringt viele Jahre Erfahrung in der Architektur, dem Aufbau und dem Betrieb von Netzwerk-Infrastrukturen mit. Zuletzt war er rund 10 Jahre beim Migros-Genossenschafts-Bund tätig, wo verschiedene Fach- und Führungsfunktionen innehatte, zuletzt als Systems Architect Netzwerk. Davor arbeitete er bei T-Systems und Swisscom. Nach seiner Ausbildung zum "Informatik Techniker HF" mit Vertiefung in Wirtschaftsinformatik hat Simon Hauri verschiedene Weiterbildungen in den Bereichen IT-Management, Cyber Security und Risk Management sowie einen MAS in Information Systems Management absolviert.