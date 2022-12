Matthias Stürmer wird Beirat bei Ti&m

Der IT-Dienstleister Ti&m hat Matthias Stürmer zum Beirat ernannt. Der Geschäftsleiter der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit (Parldigi) unterstützt seit Anfang Dezember den strategischen Ausbau des E-Government-Geschäfts, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Mit der Ernennung trage man der wachsenden Anzahl an Projekten Rechnung und weite gleichzeitig das personelle Know-how zur Digitalisierung im öffentlichen Sektor aus, schreibt Ti&m.

Matthias Stürmer ist Professor an der Berner Fachhochschule (BFH) und leitet dort das Institut Public Sector Transformation. Er unterrichtet ausserdem als Dozent an der Universität Bern. Vor seiner Professur war er mehrere Jahre in der Privatwirtschaft tätig. Ti&m soll er vor allem mit seinem Wissen aus Forschung, Lehre und der praktischen Umsetzung von Digitalisierungsprojekten zur Seite stehen.

"Ti&m ist ein sehr spannendes Unternehmen, weil es technologisch hoch komplexe IT-Systeme entwickelt und betreibt. Gerade bei der öffentlichen Verwaltung und den Behörden gibt es noch ein grosses Digitalisierungspotenzial", lässt sich der neue Beirat zitieren. Thomas Wüst, CEO und Gründer von Ti&m, ergänzt: "Neben der fachlichen Expertise können wir sicher auch vom grossen Netzwerk von Matthias Stürmer mit Bund, Kantonen und Städten profitieren."