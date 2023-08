Meinung: Datensammlerei der SBB ist unnötig

Bis zu einem gewissen Grad habe ich Verständnis, dass die SBB Passiagierdaten erheben. Die Auslastung von Zügen und Strecken zu kennen, hilft dem Konzern bei der Planung von Fahrzeugen und Personal. Dafür braucht es aber keine personalisierten Daten, oder zumindest nicht so viele. Dass neu für den Kauf eines Billets für die Fahrt ins Ausland persönliche Daten angegeben werden müssen, geht definitiv zu weit.

Wie der ' Tages-Anzeiger ' (Paywall) berichtet, müssen Kundinnen und Kunden beim Kauf eines entsprechenden Tickets am Schalter ab sofort Vorname, Name, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse angegeben. Begründet wird dies seitens SBB mit der Fälschungssicherheit, da die Tickets nicht mehr auf Wertpapier sondern auf gewöhnliches Papier gedruckt würden. Logisch! Es gibt natürlich – Achtung Ironie! – keine anderen Methoden, um Fälschungen oder Missbrauch zu verhindern.

Dies ist deshalb in meinen Augen nur eine Ausrede dafür, dass der Bahnhbetrieb noch mehr von seinen Kundinnen und Kunden wissen will, um diese mit noch besserer, personalisierter Werbung zu beliefern. Darum häufen die SBB je Kundin und Kunde seit Jahren seitenweise Daten an, die zum Teil über Jahrzehnte zurückgehen. Wer hatte als Kind eine Juniorkarte? Wer nutzt ab und zu ein Mobility-Auto? Wer fährt Ski und wer macht regelmässig Ausflüge? Eindrücklich aufgezeigt, wie viel Wissen über Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer sich die SBB zulegen, haben unter anderem Rechtsanwalt Martin Steiger und Redaktorinnen des 'Blick'