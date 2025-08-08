Migrations-Amt holt Digitalisierungshilfe für 110 Millionen

8. August 2025 um 12:48
Abo
image
Foto: Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

Die Einbürgerung und die Prozesse rund um die Aufenthaltsbewilligung von Ausländern will das Staatssekretariat für Migration in den nächsten sieben Jahren digitalisieren.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) will bis 2032 Dutzende Digitalisierungsprojekte umsetzen. Dafür benötigt die Behörde zusätzliches Personal, wie sie in einer öffentlichen Ausschreibung konstatiert. Für den Zeitraum vom dritten Quartal 2025 bis Ende 2032 wurden sechs spezialisierte Anbieter gesucht. Und nun gefunden.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Berner IT-Millionenprojekt Rialto droht das Aus

Der Kanton kommt beim Vorgangsbearbeitungs­system Rialto nicht zur Ruhe. Mehrkosten in Millionenhöhe und nun das Lebensende einer der technischen Grundlagen torpedieren das Projekt.

publiziert am 8.8.2025
image

Rahel Estermann wird Co-Leiterin der Digitalen Gesellschaft

Estermann leitet die Geschäftsstelle neu zusammen mit Erik Schönenberger. Sie engagiert sich auch als Politikerin für die digitale Zivilgesellschaft.

publiziert am 8.8.2025
imageAbo

ZHAW muss ihren Sharepoint-Server ablösen

Die Hochschule nutzt für das Dokumentenmanagement die Workflow-Lösung Nintex. Sie basiert auf einer Sharepoint-Version, die bald nicht mehr unterstützt wird und abgelöst werden muss.

publiziert am 7.8.2025
image

Wahlpanne: Stadt St. Gallen beschliesst Massnahmen nach Excel-Fehler

Vergangenes Jahr wies die Stadt ein falsches Wahlergebnis aus. Ein externer Bericht zeigt, was passiert ist, und schlägt Massnahmen vor.

publiziert am 7.8.2025