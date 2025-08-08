Migrations-Amt holt Digitalisierungshilfe für 110 Millionen

Berner IT-Millionenprojekt Rialto droht das Aus
Der Kanton kommt beim Vorgangsbearbeitungssystem Rialto nicht zur Ruhe. Mehrkosten in Millionenhöhe und nun das Lebensende einer der technischen Grundlagen torpedieren das Projekt.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Der Kanton kommt beim Vorgangsbearbeitungssystem Rialto nicht zur Ruhe. Mehrkosten in Millionenhöhe und nun das Lebensende einer der technischen Grundlagen torpedieren das Projekt.
Estermann leitet die Geschäftsstelle neu zusammen mit Erik Schönenberger. Sie engagiert sich auch als Politikerin für die digitale Zivilgesellschaft.
Die Hochschule nutzt für das Dokumentenmanagement die Workflow-Lösung Nintex. Sie basiert auf einer Sharepoint-Version, die bald nicht mehr unterstützt wird und abgelöst werden muss.
Vergangenes Jahr wies die Stadt ein falsches Wahlergebnis aus. Ein externer Bericht zeigt, was passiert ist, und schlägt Massnahmen vor.