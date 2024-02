Miriam Murphy wird Chefin von TD Synnex Europa

Wie TD Synnex mitteilt, ist Miriam Murphy zur designierten Chefin der Region Europa ernannt worden. Sie wird ihren Job am 8. April antreten. Als President Europe wird sie für die Führung von rund 7000 MItarbeitenden von TD Synnex in der Region zuständig sein. Zudem ist sie mitverantwortlich für die Ausarbeitung der Business-Strategie und deren oprationelle Umsetzung.

Murphy löst Patrich Zammit ab, der zum COO des global tätigen IT-Distributors aufsteigt und damit auch der direkte Vorgesetzte der Europachefin wird.

Die neue Frau an der Europaspitze war in den letzten zwei Jahren CEO Europe von NTT Data. Davor arbeitete sie bereits rund 20 Jahre in verschiedenen Management-Positionen für TD Synnex beziehungsweise dessen Vorgängerunternehmen Tech Data.